Tallinna linnavolikogu on juba kolmandat aastat palunud kaaslinlastel kodanikupäevaks tõsta esile inimesi, kes nii oma pühendunud igapäevatööga kui ka uute algatustega on aidanud muuta Tallinna suuremaks.

Valikukomisjoni tööd juhtinud Tallinna linnavolikogu esimehe Tiit Teriku sõnul jõuti üksmeelsele seisukohale, et ajal, mil kooliõpilased on olnud sunnitud teadmisi omandama distantsõppel, on nimetatud kodanikualgatus väga tänuväärne ja väärib aasta teo tiitlit.