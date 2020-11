Kui kodus kasvab kelgukoer, siis ei pea see kodu ilmtingimata asuma Põhja-Soomes, Põhja-Rootsis, Põhja-Norras, Kanadas või Alaskal. Võib juhtuda nii, et see kodu asub hoopis Järva vallas üsna Järva-Jaani külje all, kus kelgukoer teab lumest midagi üksnes perenaise juttude järgi. Võib juhtuda, et kelgukoeri on isegi mitu.