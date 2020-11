Soov tervist hoida jättis omavalitsuse laululapsed võistlusest eemale

Kui maakondlikule võistlusele pääsemiseks selgitatakse parimad lauljad välja piirkondlike eelvoorude põhjal, siis ka need jäid sel kevadel pidamata. Paide linnas ja Järva vallas toimusid laulukonkursid sügisel, ent Türi linnas ja vallas jäid ka parimad lauljad tänavu välja selgitamata. Sel põhjusel ongi eeloleval nädalavahetusel Laulukaar 2020 võistlustules vaid Paide linna ja Järva valla lauljad. Järva Teataja poole pöördus ühe laululapse vanem, kes soovis teada, miks Türi vald sarnaselt teistele omavalitsustega kevadel ära jäänud lauluvõistlusi sügisel ei korraldanud.

"Rääkides läbi valla muusikaõpetajatega leppisime kokku, et selle aasta sügishooajal ei ole mõistlik korraldada laste lauluvõistlusi. See seaks ohtu laste ja õpetajate tervise. Loodame, et kevadeks viirus taandub ja saame korraldada jällegi laste lauluvõistlusi nii valla erinevates piirkondades kui ka Türil. Kõigil soovijatel oli võimalus otse osaleda Järvamaa laste lauluvõistlusel," tõi Türi kultuurikeskuse juht Ülle Välimäe põhjuseks, miks Türi kandi lapsi Paides võistlemas ei näe.