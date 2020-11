Tikupoisi restorani tegevjuht Tanel Teas (pildil) ütles, et kuna Tikupoiss on teelistele tuntud puhkepaik, kus sõiduväsimus korraks maha raputada, tundus Tartu teaduskeskuselt AHHAA neile atraktsiooniks pakutud suur tool igati sobivat. «Teise võimalusena pakkusid nad meile suurt parti, mis nägi ka väga lahe välja. Aga mõeldes talvistele ilmaoludele ja sellele, et part on voolujooneline ning seal peal turnides võib hõlpsalt libiseda, otsustasime turvalisuse kaalutlustel siiski tooli kasuks,» selgitas ta.