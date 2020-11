Kui neljapäeval on kontroll­etendus lõppenud ja lavastaja Peeter Volkonski tuleb ajakirjanike küsimustele vastama, ei jõua ta siiski reporteriteni, sest etendust näinud tuttavad tormavad teda õnnitlema.

Hoolimata koroonapiirangutest ei pea paar tulisemat teatrifänni vastu ja kallistavad lavastajat. «Aitäh suurepärase lavastuse eest! See on üle aastate üks suuremaid õnnestumisi!» on esimene kriitika, mida lavastaja Peeter Volkonski kuuleb.