Voldear Panso kolib 100. sünniaastapäevaks postmargile

Eesti Posti juhatuse liikme Kaida Kauleri sõnul on postmargi väljaandmine kummardus Voldemar Panso elutööle. „Nagu Panso ise on öelnud: tehke palju, kuniks elate, sest väga kaua saate olla surnud. Panso jõudis oma elus väga palju teha ning mälestus tema tegemisest elab veelgi kauem. Seda aitab jäädvustada ka täna välja antud postmark,“ ütles Kauler.

Margi kujunduses on kasutatud mustvalgeid motiive ning selle on kujundanud kunstnik Lembit Lõhmus. Margi tiraaž on 30 000 tk ning nominaal on 0,90€ ehk Eestisisese lihtkirja tariif. Postmark on trükitud trükikojas Vaba Maa