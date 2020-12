Toidupank alustab jõulueelset toiduabi kogumist

“Toidupank on Rimile väga tänulik sellise suuremahulise kampaania eestvedamise eest. Aasta 2020 on olnud meie jaoks väljakutsuv. Koroonakriisist tingituna on toiduabi saavate inimeste arv märkimisväärselt tõusnud, mõnes maakonnas, sealhulgas Harjumaal ja Tallinnas, isegi kahekordistunud. Suurenenud abivajajate hulk eeldab loomulikult ka suuremat toidu vajadust. Praegu on sisuliselt nii, et kõik, mis sisse tuleb, kohe ka välja läheb. Laoseisud on üsna tühjad. Iga väiksemgi annetus on väga vajalik. Inimestes tekitab suurt tänutunnet “parim enne” tüüpi toidukaup, millest saab lihtsalt perele sooja kõhutäie valmistada: valmis purgitoidud, hoidised, pannkoogijahud, pudruhelbed, makaronid ja muu selline. Praegusel jõulude-eelsel ajal pakub palju rõõmu kindlasti ka mõni natuke pidulikum kommikarp või piparkoogipakk,” kommenteeris ettevõtmist Toidupanga kommunikatsioonijuht Liina Peäske.

„Teeme Toidupangaga tihedat koostööd aastaringselt, kuid tänavu on meie koostöö olnud koroona pandeemia tõttu eriti aktiivne,“ lausus Rimi Eesti juht Vaido Padumäe. „Paljud inimesed on kaotanud töö, pidanud kokku tõmbama pere-eelarvet ning sattunu võib-olla eneselegi ootamatult abivajaja rolli. Kutsun kõiki pühade eel olema eriti tähelepanelikud kaasinimeste suhtes – kas neil on ikka kõik hästi? On neil piisavalt toidukraami lauale panna? Kas lastel on kõhud täis? Kindlasti on neid, kel ei luba valehäbi Toidupanga poole pöörduda – oleme ju alati hakkama saanud, kuidas siis nüüd ei saa? Mitte keegi ei peaks piinlikkust tundma selle tõttu, et ta on raskes olukorras. Alati tuleb küsida abi, kui oma murede või majandusliku olukorraga on raske toime tulla. Olgem ka ise julged märkama ja võimalusel abi pakkuma!“

Padumäe lisas, et eelmisel aastal koguti Rimides Toidupanga heaks 11 000 kilogrammi toitu. „Umbes sellises suurusjärgus loodame Rimi klientide abiga koguda toitu ka tänavu. Toidupanga esindajaga vesteldes sai selgeks, et Rimi panus võiks olla just tervislikud puu- ja köögiviljad. Lisaks kuivainetele vajavad kõige nõrgemad meie ühiskonnas samuti tervislikku toitu ning selle panuse saab Rimi omapoolse annetuse näol teha. Loodame, et tänavu on inimesed veel altimad annetama kui möödunud aastal – seda näitas ka Toidupanga ja Rimi sügisene kogukonnakampaania „On märkamisaeg“.“