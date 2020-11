ASi Eesti Teed erastamine sai allkirjad

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul võib ASi Eesti Teed erastamist lugeda igati edukaks. „Enampakkumisel selgus Eesti Teede tegelik väärtus vabal turul. Tehingu hind kujunes alghinnast pea 3 miljonit eurot kõrgemaks ning ettevõtet soovis osta viis erinevat pakkujat. Eesti Teed saab uue, ambitsioonika ja Eesti kapitalil põhineva omaniku, kellel on suur huvi laiendada oma tegevust. Riik saab edaspidi keskenduda atraktiivse majanduskeskkonna arendamisele ning regulaatorina Eesti teede hea seisukorra tagamisele,“ ütles Aas.

Verstoni juht Veiko Veskimäe märkis, et Eesti Teede ostmine annab hea võimaluse kontserni tegevuse laiendamiseks taristuhoolduse valdkonda. „Verston keskendus seni taristuehitusele, kus oleme näidanud kiiret kasvu ja ehitanud viimastel aastatel riigile mitmeid keerukaid ning mahukaid taristuprojekte. Taristuhoolduse valdkonda laienemine on olnud meie strateegiline huvi juba mõnda aega. Kuna Eesti Teed on üks turuliidreid teede hoolduse ja pindamise valdkonnas ning tegeleb ka materjalide kaevandamise ja ehitamisega, siis ostutehing avab võimaluse leida kahe ettevõtte tegevusvaldkondade vahel sünergiat, liita kaks suurte kogemustega meeskonda ning pakkuda meie klientidele veelgi laiapõhjalisemat teenust. Soovime olla tee-ehituses ja -hoolduses turuliider ka innovatsiooni ja keskkonnasäästlike lahenduste kasutamisel,“ märkis Veskimäe.