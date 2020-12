Riigikontroll: veerandis Eesti koolides ja kolmandikus lasteaedades ei saa lapsed hariduse tugiteenuseid

„Kui me vaatame seaduses kirjapandu kõrval ka tegelikku tugispetsialistide arvu, siis saab selgeks, et neist ei piisa. Vaja on leida nutikaid lahendusi, kuidas võimalikult paljudele lastele vajalik abi kättesaadavaks teha. Tugiteenuste pakkumise standardid tuleb kohandada jõukohaseks ning tagada tugiteenus vähemalt minimaalsel tasemel kõigile abivajajatele, mitte ainult neile, kellel on olnud õnne sattuda kooli, kus tugispetsialistid on olemas,“ ütles riigikontrolör Janar Holm. Võimalikuks leevenduseks vanemate astmete puhul on võtta senisest ulatuslikumalt kasutusele eakohased e-lahendused, nt e-psühholoogi või e-logopeedi eeskujul. See võimaldab lahendada olukordi, kus tuge vajav laps paikneb ühes Eesti otsas ning spetsialist, kellel parajasti on aega, teises.

Õpetajatele on aastate jooksul pakutud mitmesuguseid erinevate vajadustega laste õpetamise ja toetamise täienduskoolitusi, kuid õpetajad hindavad oma oskusi ja teadmisi seesuguste laste koos õpetamiseks endiselt väheseks. Küsitletud lasteaedade hinnangul tunneb vaid 5% nende õpetajatest end tuge vajavate laste õpetamisel kindlalt. Sama hinnangu andis 25% koolidest. Selleks, et toetada õpetajaid lapsele sobiliku õppe korraldamisel ja tugiteenuste tagamisel, on vaja tagada õpetajate ning tugispetsialistide toimiv koostöö.

Riigikontrolli arvates on vaja otsustada, kelle ülesandeks jääb tuge vajava lapse ja tema pere juhtumi terviklik koordineerimine. Praegu osutavad tugiteenuseid omavalitsuse ja riigi erinevad haridus- ja sotsiaalvaldkonna asutused ning koordineerivat rolli täidab lapsevanem, kelle jaoks on keeruline ja koormav orienteeruda erinevate valdkondade asutuste vahel.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmisel 2018. aastal seati eesmärgiks, et lapse ja tema pere vajadusi tuleb vaadelda tervikuna ning korraldada abi nende vajadustest lähtudes. Haridus- ja Teadusministeerium ning Sotsiaalministeerium on alustanud koos omavalitsustega integreeritud teenuste pilootprojektiga, et erivajadusega laps saaks vajalikud teenused kiiresti ja mugavalt. Pilootprojekti esimesed tulemused koos ettepanekutega oli plaanis esitada valitsusele veebruaris 2020, kuid auditiaruande koostamise ajaks neid veel esitatud ei olnud.

Auditi käigus oli vaatluse all praeguseks 10-aastase tuge vajava lapse juhtum. Sellele lapsele määrati 2014. aastal puue ja 2020. aastaks on laps läbinud kokku vähemalt 10 erinevat hindamist haridus-, sotsiaal- ning tervishoiusüsteemis, et saada toetavaid teenuseid. Mitmed neist hindamistest olid dubleerivad. „Kui hindamisi tehtaks ühiselt ja teenuseid pakutaks koordineeritult, vabaneks spetsialiste ning see võimaldaks rohkematele lastele tugiteenuseid pakkuda. Lisaks on oluline, et lapsevanemat ei jooksutataks erinevate asutuste vahet ning teenused tagataks lapse peamises viibimiskohas – üldjuhul lasteaias või koolis,“ lisas Janar Holm.