Väätsal saab näha 45 imelist jõulu vaateakent ja käia jõuluturul

„See on meie jõulukingitus isendale ja kogu Eestile. Lisaks rõõmule on õuest akende vaatamine võimalus turvalisemaks jõulu- meelelahutuseks. Saate seda teha ööpäev läbi, kuigi parema tunde saab pimedas vaadates,“ ütles vaateakende tegemise üks eestvedajatest Lauri Läänemets.

Ühe akna tegemisele kulub nädal kuni kolm kuud ning suurem osa akendel nähtust on käsitööna ise tehtud. Kuna tegijad on kunstnikest kooliõpilaste ja eakatekodu elanikeni, muudab see iga akna väga omapäraseks. Jõuluturu ja akende tegemisel lööb kaasa üle saja inimese.