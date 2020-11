Ringitegevus jääb kuni uue aastani soiku

Türi kultuurikeskuse direktor Ülle Välimäe sõnas, et hoolimata ülikeerulisest olukorrast on viimastel kuudel vallaelanikel siiski olnud võimalus kultuurisündmustest osa saada ja mitmedki ettevõtmised toodi nendeni veebi vahendusel. See pole küll ideaalne lahendus, ent leevendas osaliselt siiski kultuurinälga. Seda, et inimestel just praegusel ajal veidikenegi meelelahutust vaja on, võib Välimäe kinnitada.