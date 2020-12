Eile õhtuks said parlamendierakonnad kokku 2021. aasta riigieelarve regionaalsete investeeringute read, mida kõnekeeles nimetatakse suupäraselt katuserahadeks. Järvamaa nime leiab 35 rea tagant ja maakonda eraldatatud raha summa on 466,5 miljoni eurot, mis on mullusestest eraldustest ligi 100 000 eurot rohkem.