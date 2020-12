Kampaania on suunatud täiskasvanutele, kes on oma elus uue partneri otsingul. Kondoom kaitseb korraga nii soovimatu raseduse kui ka infektsiooni eest, seda muidugi ainult siis, kui kondoomi õigesti ja iga vahekorra ajal kogu vahekorra vältel kasutada. Kondoomi kasutamine peaks olema norm iga uue seksuaalsuhte korral, olenemata sellest kas kohtuti esimest korda või tutvuti juba varem. „Turvalisus on seksuaalsuhetes väga oluline,“ ütles TAI tervise ja heaolu edendamise keskuse juht Tiia Pertel. Kondoomi kasutamisest ei tohiks loobuda enne, kui mõlemad partnerid on infektsioonide suhtes testitud. Püsisuhtes, kus partnerid on testitud ja kõrvalhüppeid ei tee, võib seksi nautida ka ilma kondoomita. „Usalduslik ja monogaamne seksuaalsuhe tagab parima võimaliku kaitse seksuaalsel teel levivate infektsioonide ja HIV eest,“ rõhutas Pertel.

HIV levik Eestis on stabiliseerunud, kuid on endiselt kõrge. Tänavu esimese kümne kuuga on Eestis diagnoositud 126 uut HIVga inimest. 2019. aastal diagnoositi Eestis 178 uut HIV juhtu.

Viimase kümne aasta jooksul on HIV diagnoosiga inimeste keskmine vanus nii meeste kui naiste seas kasvanud. Aastast 2010 on enam kui pooled uued juhud avastatud 30-aastaste ja vanemate seas ning 2019. aastal oli nende osakaal 87 protsenti. Keskmine vanus oli naistel 39,9 aastat ning meestel 41,4 aastat. Keskmise vanuse tõusu põhjuseks ei ole mitte niivõrd nakkusjuhtude arvu oluline kasv vanemates vanuserühmades, vaid langus nooremate seas. Nakkuse heteroseksuaalsel teel leviku osakaal nii meeste kui naiste seas on kasvanud (2019. aastal 45 protsenti). Seni peamise riskirühma, narkootikume süstivate inimeste seas, on HIV levimus väga kõrge kuid stabiilne.

Teistest registreeritavatest seksuaalsel teel levivatest infektsioonidest on kõige sagedasem klamüdioos (2019. aastal 1090 juhtu, 2020. aastal kümne esimese kuuga 744 juhtu), vähem gonorröa ja genitaalherpes. Seksuaalsel teel levivate infektsioonide esinemissagedus on viimase kümne aasta jooksul mõnevõrra vähenenud. Samas 2019. aastal tõusis nii süüfilise kui gonorröa juhtude arv 100 000 inimese kohta ligi kaks korda. Kui süüfilist diagnoositi 2018. aastal kokku 24 juhtu, siis 2019. aastal 40 juhtu ning 2020. aasta oktoobri lõpu seisuga on registreeritud 27 uut juhtu. Gonorröal on vastavad näitajad 49, 81 ja 20. Mõlemad nakkused võivad kulgeda väga tagasihoidlike sümptomitega, mistõttu inimesed ei pruugi ise seda teada.