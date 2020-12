ETV heategevussaade “Jõulutunnel” teeb tänavu koostööd Vähiravifondiga Kingitud Elu

Vähiravifondi Kingitud Elu asutaja ja juhatuse liikme Toivo Tänavsuu sõnul on fond tänavu aidanud juba ligi 150 inimest, kellest noorim on alla 30-aastane. “Paljud abisaajad on noored emad ja isad, kel kodus väikesed lapsed. Abivajajaid on palju, inimesed tahavad elada: sel aastal on järjepidevalt läinud fondist rohkem raha välja kui tulnud sisse. “Jõulutunneli” annetuste kaudu kindlustame kõikidele vähihaigetele rahulikuma aastavahetuse, elupäästva ravi, lootuse ja võimaluse elada kauem oma lähedaste keskel.”