Too jõulupuu riigimetsast

RMK peametsaülema Andres Sepa sõnul armastavad eestimaalased metsa ja jõulupuu toomise traditsiooni, kuna see annab meile ka sügistalvisel ajal põhjuse lähedastega loodusesse minna ja ühiselt sobivaim jõulupuu otsida. Kõige armsam on ikka see kuusk, mille perega ise metsast tood!

Seetõttu pakubki RMK riigimetsast jõulukuuse toomise võimalust juba alates 2008. aastast, et aidata elus hoida meie kaunist traditsiooni. Lisaks kingib RMK jõulukuused kõigile asenduskodudele, kes seda soovivad ning kaunistab riigimetsast pärit jõulupuuga mitmete ühiskondlike institutsioonide ruume.

Kuuske tohib riigimetsast võtta vaid neist kohtadest, kust tal pole lootust suureks kasvada: teede ja kraavide servadest, elektriliinide ja vana metsa alt. RMK mobiilirakendusest ja kodulehelt www.rmk.ee/kuuseke leiab abistava veebikaardi, mis positsioneerib kuuseotsija asukoha ning näitab lähimaid kohti, kust jõulupuud võib langetada.

RMK hea koostööpartner Elektrilevi paneb südamele, et elektriliinide alt kuuske valides tuleb eelkõige veenduda ohutuses — jälgi, et puu latv oleks elektriliinist vähemalt 3 meetrit madalam. Samuti tuleb elektriliini läheduses liikudes olla tähelepanelik ja veenduda, et torm poleks liinijuhtmeid maha murdnud. Liinile langenud puust või katkisest elektriliinist tuleb teada anda numbritel 112 või 1343.

Kuuske ei tohi võtta metsanoorendikust ega kaitsealalt. Metsanoorendiku tunneb ära selle järgi, et puud on korrapäraselt hooldatud ning enamasti ühekõrgused. Kaitsealad on riigimetsa kaardil pruuni tooniga välja toodud ja piiritletud ning ka looduses valdavalt siltidega tähistatud.

Kuuse eest tuleb maksta enne selle maha võtmist, tasudes mobiili- või pangamaksega. Kuni meetrine jõulupuu maksab 3 eurot, 1-2meetrine 8 eurot ning 2-3meetrine 13 eurot. Osta saab ka kõrgemaid kuuski, mille hinnad on välja toodud RMK kodulehel. Makse tegemist tõendav SMS või maksekorralduse kinnitus peab metsas kaasas olema – seda võivad kontrollida pisteliste reidide käigus RMK ja Keskkonnainspektsiooni töötajad.