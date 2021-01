On tehtud kindlaks, et tänavu suvel saatis mees Facebooki Messengeri kaudu mitu ähvardavat sõnumit. Nii läks 16. juuli hommikul teele „Kui võtad mult W (täht on nime asemel) võtan su elu“ ning sama päeva õhtul „Saad lõuga, loll lits“. Sõnumite saaja tundis reaalset ohtu oma elule, tervisele ja kartis ähvarduste täideviimist, kuna varasemalt oli mees olnud tema suhtes vägivaldne ja kuna tal on alkoholiga probleeme, siis oli tema käitumine ettearvamatu.