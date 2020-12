Eesti väikelinnade ajalooliste keskuste elavdamiseks esitati 29 taotlust

„Toetuse eesmärk on elavdada muinsuskaitsealasid. Seetõttu eelistatakse seni tühjana seisnud või alakasutatud, kuid suure ruumimõjuga hooneid, mida korrastada ja kasutusele võtta. Täpsemat infot selle kohta, milliseid uusi kasutusi ajalooliste majade omanikud vanalinnadesse välja pakkusid, saame anda uue aasta alguses, kui projektid on hinnatud,“ ütles Kultuuriministeeriumi muinsuskaitsenõunik Liina Jänes. Toetust sai taotleda hoonetele, mis asuvad Haapsalu, Kuressaare, Lihula, Paide, Pärnu, Rakvere, Viljandi, Valga või Võru linna muinsuskaitsealal.

Taotlusi võttis vastu ja hakkab hindama Riigi Tugiteenuste Keskus. Kokku esitati keskusele 29 taotlust kogusummas 17 631 732 eurot, projekte saadeti kõigist üheksast linnast. „Kõige rohkem ehk kuus taotlust laekus Pärnust, Kuressaarest ja Viljandist kummastki viis. Lihula kui kõige väiksema muinsuskaitseala, aga ka Paide kohta esitati ainult üks taotlus. Kohalikke omavalitsusi on taotlejate hulgas neli, kõik ülejäänud taotlejad on eraomanikud,“ ütles Riigi Tugiteenuste Keskuse teenusekoordinaator Kelly Poopuu.

Vaatamata praegustele reisipiirangutele koroonakriisi tõttu on kuus taotlejat leidnud projektipartneri välismaalt ning soovib teha koostööd. „Kuna projektide elluviimiseks on aega kaks ja pool aastat, on lootust, et selle aja jooksul jõuavad toetuse saajad välispartneritega ka reaalselt kohtuda ja kahepoolne koostöö Eesti ja Norra vahel ei jää ainult virtuaalseks,“ lisas Jänes.