Paide kinos näidatakse tasuta filmi

Film räägib kuulsaimast ja samas salapäraseimast kunstnikust maailmas. Teda võib pidada ka Inglismaa tuntuimaks huligaaniks, kes on massidesse toonud uue kunstisuuna – tänavakunsti. Tema tööd on tuttavad kõigile ning need tööd on tihti poliitilised, provotseerivad ja ühiskonnakriitilised. Kõik need teosed ja muud trikitamised on loonud lausa uue revolutsioonilise liikumise. Jutt on loomulikult kunstnikust nimega Banksy. Mehest, kelle nägu pole siiani nähtud.