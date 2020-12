Cleveron investeerib üle 30 miljoni euro, et katta Eesti pakiautomaatidega

Loodav pakiautomaatide võrgustik koosneb ühiskasutatavatest pakiautomaatidest, mis asuvad elamukvartalite, külakeskuste või ettevõtete juures, ning erapakiautomaatidest, mis on mõeldud eelkõige eramajade tarbeks. Kogu võrgustikku saavad kaupade kättetoimetamiseks kasutada kõik soovijad, nii suured ja väikesed ettevõtted kui ka talunikud. Plaani finantseerimiseks on Cleveron andnud KredExisse laenutaotluse.

„Oleme toidukaupade kättetoimetamist pakiautomaatide kaudu testinud juba üle aasta ja see on saanud inimestelt väga positiivse tagasiside. Koroona tõttu on nõudlus asjade kontaktivaba üleandmise vastu plahvatuslikult kasvanud. Inimesed ei taha käia riidepoes ja tellivad kaubad pakiautomaati. Toidukaupu aga tavalisse pakiautomaati panna ei saa. Ideaalne oleks lahendus, millega saab üle anda nii toidukaupu kui ka riideid ja mis on ka teenusepakkujatele ühiselt kasutatav. See on mugav ja kõigile soodsam, sest kõik asjad saab kätte ühest kohast.“