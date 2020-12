Järvamaa Kutsehariduskeskuse kunstikonkursi võitis Liisi Örd maaliseeriaga „Küüvits“

Žürii hinnangul iseloomustab teoseid intiimne kadreering, tagasihoidlik ilu, haakumine piirkonna looduse ja kultuuriga, rõhutades seeläbi järvamaalaste identiteeti. Võidutöö seostub maalikunsti traditsioonide ja Järvamaa rabamaastikega, sobitudes hästi ajaloolisse koolihoonesse.

Liisi Örd sõnas oma võidutöökohta, et rabamaastik on olnud juba mõnda aega tema loomingus märgilise tähendusega. „Iga raba on isemoodi. Rännak Kõrvemaa maastikukaitsealal oli mõtlik ja mõjuv. Otsisin avarust ja otsisin sisevaatlust. Küüvits on rabataim, madal igihaljas kääbuspõõsas. Oma väiksuses tagasihoidlik, sulandub rabataimestikuga üheks, kuid lähemal vaatlusel detailne, mitmetahuline ja salapärane. Neid kihte, seda sügavust ja vaikust hoian ning maalin,“ ütles Liisi Örd.

Žürii hinnangul iseloomustab teoseid intiimne kadreering, tagasihoidlik ilu, haakumine piirkonna looduse ja kultuuriga, rõhutades seeläbi järvamaalaste identiteeti. Võidutöö seostub maalikunsti traditsioonide ja Järvamaa rabamaastikega, sobitudes hästi ajaloolisse koolihoonesse.

Liisi Örd on sündinud Tartus ning omandanud magistrikraadi Tartu Ülikooli maaliosakonnas 2011. aastal.

Kunstikonkursi žüriisse kuulusid Järvamaa Kutsehariduskeskuse hoone rekonstrueerimisprojekti arhitekt Pille Pärn, Eesti Kunstnike Liidu esindajad Mall Nukke ja Elin Kard, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu esindajad Ragne Soosalu ja Brigita Reinert, Järvamaa Kutsehariduskeskuse direktor Rein Oselin ning hääletusõiguseta tehniline ekspert Einar Künnapuu Riigi Kinnisvarast.

Teise koha pälvis kaheksast akrüülmaalist koosnev sari „Kasvuvärvid“, autoriteks Vahram Muradyan ja Svetlana Bogomolova. Teosed peegeldav hästi Järvamaa Kutsehariduskeskuse õppesuundi: põllumajandus, maaelu, ehitus, tehnika, IT, logistika, kaubandus, teenindus, toitlustus ja sotsiaaltöö. Sümpaatse koloriidiga teosed moodustavad inspireeriva kompositsiooni.

Kolmanda koha sai akrüülmaaliseeria „Lülid”, mis on kui installatiivsed objektid mis on minetanud maali harjumuspärase ristküliku vormi, autoriks Solveig Lill. Teosed on inspireeritud närvirakkude keerukast ülesehitusest, kujutades neuroneid, mis ootavad üksteisega ühendumist, tähistades potentsiaali õppimiseks ja vaimseks edasiminekuks.

Lisaks otsustas žürii ära märkida Jenny Grönholmi segatehnikas maaliseeria „Hobused”. Eesti hobust, Tori hobust ja Eesti raskeveohobust kujutavad maalid kannavad vabaduse, kiiruse, tarkuse, tugevuse ja töökuse sõnumit.

Kunstikonkursi võitjalt tellitava teose maksumus ilma käibemaksuta on 27 000 eurot. Liisi Ördi maaliseeria „Küüvits“ valmib 2021. aasta augustis.