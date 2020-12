Plekimõlkimise saab vormistada ilma politseid kutsumata

Ligi 95% liiklusõnnetustest on inimkannatanuteta. PPA juhtivkorrakaitseametniku Sirle Loigo sõnul annavad niinimetatud plekimõlkimised korrakaitsjatele märkimisväärse arvu väljakutseid, sest vahel kutsutakse politsei üksnes selleks, et küsida liiklusõnnetuse teate vormi või pastapliiatsit, mõningatel juhtudel on vaja olnud ka tõlkeabi. „Levinud on arvamus, et vältimaks hilisemaid probleeme, tuleb sündmuskohale alati kutsuda politsei. Kuid tegelikult ei ole seda vaja teha, kui liiklusõnnetuses on tekitatud kahju vaid autodele ja põhjustaja osas saadakse ise kokkuleppele,“ sõnas Loigo.