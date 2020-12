Linnameeskond lõpetab pühapäeval hooaja

Linnameeskonnal on hetkel 29st mängust koos 20 võitu, üks viik ja kaheksa kaotust, mis annavad 61 punkti ja turniiritabelis kümne meeskonna seas teise koha.

Tallinna Flora on juba meistritiitli kindlustanud, kuid hõbeda saatus on veel lahtine, sest kolmandal kohal oleva Tallinna FCI Levadia ja Paide linnameeskonna vahe on Levadia pühapäevase võidu tõttu (2:0 Nõmme Kaljust üle- toim) vaid neli silma.