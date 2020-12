Järvamaalt stipendiumi saanud Karin Allik kinnitas, et stipendium on sihtotstarbeline ja kulub sülearvuti soetamiseks. "Arvutit on vaja noortetöö paremaks tegemiseks - vaja on sisestada rühmapäevikuid, koostada juhendeid ja näiteks teha ka organisatsiooni sotsiaalmeediapostitusi."