Aastalõpupidu kolib toast õue

Tavapäraselt jõuavad aastalõpupeo piletid müügile kuu-poolteist enne ja nende ostu viimasele minutile jättes ei pruugi enam jaole saadagi. Tänavu on teadupärast kõik teisiti. Kui Paide kultuurikeskus kuulutas aastalõpupeo programmi välja varakult ja piletid tulid müügile juba südasuvel, siis Türi ei reklaaminud üritust kuni viimase hetkeni.

Mõne nädala eest andis Paide kultuurikeskus teada, et aastalõpupidu lükkub järgmise aasta lõppu. Et Türil aastalõpupidu siiski peetakse, selgus eelmisel nädalal. «Hoidsime, jah, kuni viimase hetkeni pöialt, et pidu siiski toimuks,» ütles kultuurikeskuse direktor Ülle Välimäe.