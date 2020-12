Türi OTT saab omale väikevenna

Türi OTTi üks käivitajatest on Maarja Brause, kelle idee kohaselt võiks türilastel ning linna külalistel ka laupäeviti olla võimalus kohalike tegijate poolt valmistatud küpsetisi ja muud söödavat osta. Kauplejatega rääkides tekkiski mõte, et just nädalavaetusel võiks hakata toimuma mini-OTT. Ent seda mitte harjumuspärases kohas turuplatsil, vaid Paide tänava äärses endises Joosu poe majas, mille Brause sel sügisel ostis ning millest mõnusat kogukondlikku kooskäimise ja -olemise kohta välja ehitab.

Maarja Brause leiab, et laupäeva hommikuti võiks värske koduleib ja kondiitritooted samuti kättesaadavad olla ning selles osas on ta tegijatega juba ka läbirääkimisi pidanud. Osad neist on öelnud, et laupäev neile kauplemiseks ei sobi, teised leiavad, et eelistaksidki just laupäeva ennelõunat neljapäevaõhtusele OTTile. Seega pole muret, et nädalavahetuse mini OTTilt kunded tühjade kätega lahkuma peaksid.