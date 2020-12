Ärevuse kiuste hambaarsti juurde

Esimene võimalus on, et anname patsiendile rahustava tableti ning selle toimima hakkamise järgselt alustatakse koostöös hambaarstiga vajaliku raviprotseduuriga;

Teine variant on hambaravi sedatsioonis, kus enne hambaravi algust manustatakse patsiendile ravimid veeni kaudu. Selle meetodi eeliseks on, et patsient on täiesti teadvusel ja ta saab anda märku, kui talle miski muret teeb. Kui protseduuri käigus selgub, et ravimi toime ei ole piisav, siis on võimalik annust tõsta;