Alale mõõdeti välja aiamaad, mis tõid peredele olulise toidulisa, istutati puid ja põõsaid ning ehitati ühiste jõududega lastele liumägi. Hiljem selgus, et see maa on tagastatav ja kohalik osaühing ostis selle ära. Maa kasutajad leppisid osaühinguga kokku osalise maakasutuse ja see toimis kenasti.