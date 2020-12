Järvamaa kõrgema riigiametniku ametit peab asendusmees

Rahandusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna peaspetsialist Geili Heinmaa andis teada, et hetkel on Järva talituse juhataja asendajaks nimetatud kohalike omavalitsuste nõunik Rainer Eidemiller. Eidemiller on juhataja asendajana ametis 2. novembrist ja seda kuni uue juhi ametisse määramiseni.