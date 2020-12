Kampaania aitab kanade elutingimusi parandada

Kantar Emori poolt sel sügisel läbi viidud uuringu tulemused näitavad, et 83 protsenti eestlastest arvab, et igas poes peaks olema müügil vabaltpeetavate kanade mune. Sama uuringu kohaselt ei poolda 79 protsenti seda, et munakanad elavad puurides. Loomakaitseorganisatsioon Nähtamatud Loomad, kes on viimastel aastatel väga aktiivselt tegelenud kanade heaolu teemadega, otsustas sel korral koguda aastalõpu annetuskampaania raames annetusi just kanade heaolu parandamiseks.