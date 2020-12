Eesmärk: puuetega inimeste päeva pole enam vaja

AS Hoolekandeteenused teenuste direktor Liina Lanno sõnul on erivajadusega inimeste õigustest rääkiv päev hetkel veel väga oluline: „Me ei ole veel saavutanud sellist mõistmist, et sildistamist ei toimu ja iga inimest nähakse väärtusena.“

„Paraku näeme, et mõni erivajadus tekitab inimesele külge sildi ja selle taga ei näha enam inimest kui tervikut. Meil kõigil on siin elus rollid, mille kaudu ennast näeme – perekonnaliige, õppija, kolleeg, sõber, trennikaaslane. Kui inimene on sündinud intellektipuudega või teda tabab psüühiline haigus, on tal igapäevaselt rohkem abi vaja kui paljudel teistel. Abi pakkumisega võib kaasneda ka negatiivne mõju – inimene näeb ennast eelkõige abivajajana, hoolekande kliendina, haigena. Teised rollid jäävad tahaplaanile.“

„Meie eesmärk on aidata psüühilise erivajadusega inimestel üles leida enda tugevused, et ta näeks ennast taas väärtusliku kogukonna liikme ja inimesena. Haiguse või puudega kaasnevad küll piirangud, millega peab õppides ja töötades arvestama, kuid erivajadus ei peaks olema inimese põhiroll.

Kui erivajadusega inimene käib huviringis, õppimas või tööl, avanevad talle uued võimalused. Oleme kogenud, et töötamisest tulenevatest majanduslikest võimalustest olulisem on eneseteadlikkuse kasv – inimesel on elus uued väljakutsed ja rollid. Ta on samamoodi õppija, kolleeg ja sõber, kellel on kohustused. See tõendab, et vaatamata enda haavatavustele saab igaüks elu jooksul uusi oskusi omandada ja näitab, et erivajadusega inimene on täpselt samasugune inimene nagu meie,“ selgitas Lanno.

Olukorras, kus ühiskond toetaks iga erivajadusega inimese eneseteostust, ei peaks enam olema puuetega inimeste päeva, igaüks saaks pidada seda päeva, mis on talle oluline: emade- ja isadepäeva või enda ametiga seotud tähtpäeva.