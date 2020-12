Valitsus võttis vastu täiendavad koroonaviiruse leviku tõkestamise piirangud

„Kuna viirus levib Eestis laialdaselt ka avalikus ruumis, kust see viiakse oma kodudesse ja perekondadesse, pidi valitsus veelgi piirama rahvarohkeid vaba aja veetmise võimalusi. Pea igapäevaseks saanud teated koroonaviirusele oma elu kaotanutest ei ole ju pelk statistika. Need on Eesti inimesed, kes kõik on meie emad ja isad, õed ja vennad, tütred ja pojad, meie lähedased ja kallid. Oleme kohustatud tegema kõik endast sõltuva, et neid kaitsta ning selle ränkade tagajärgedega viiruse levikut pidurdada ja kontrollida.“

5. detsembrist kehtima hakkavad piirangud:

Haiglaravil viibivaid COVID-19 patsiente oli 3. detsembri seisuga 218. Juba 30. novembri seisuga oli kolmes haiglas – Ida-Viru Keskhaiglas, Lääne-Tallinna Keskhaiglas ning Narva haiglas – voodihõive kriitiliselt kõrge. Samuti on üle 60 aastaste patsientide hulk pidevalt kasvav. Hospitaliseeritud inimeste keskmine vanus on 68,5 aastat, 60 ja vanemate inimeste osakaal haiglates on 73,3%. Samuti on Ida-Virumaal hoolekandesüsteemis lisandunud hooldekodu kolletest nakatunuid, nt 2. detsembri seisuga on Kohtla-Järve hooldekodus 15 klienti, kellel on suurem tõenäosus vajada haiglaravi. Lisaks on kasvanud keskmine haiglas viibimise aeg raskemate haigete arvelt.