GALERII: PAMT-i muusikaõhtute sari sai meeleoluka punkti

Pianist Mihkel Poll märkis kontserdi alguses naljatades, et kõik räägivad viiruseaastast, aga tegelikult on käimas hoopis Beethoveni aasta. Nimelt on kuulsal pianistil ja heliloojal Ludwig van Beethovenil tänavu 250. sünniaastapäev. Seetõttu kandis muusikutest trio ette just Beethoveni loomingut.