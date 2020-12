Probleemid uute konteineritega: Ehitusjäätmeid prügiauto pakenditena ära ei vii

Valla keskkonnaspetsialist Merike Kont selgitas Järva valla lehes, et 31. oktoobrini tühjendas osasid Järva vallas asuvaid pakendikonteinereid AS Väätsa Prügila, alates 1. novembrist tühjendab neid aga AS Eesti Keskkonnateenused, kes vahetas konteinerid välja uute nüüdisaegsemate vastu. „Erinevalt vanadest konteineritest, millel sai luugi lahti teha ja pakendijäätmed koos suure kotiga sisse visata, pole uutel konteineritel peal avatavat luuki, ava on väiksem ja pakendeid tuleb sisestada väiksemas koguses,“ selgitas Kont. „Muudatus on tingitud soovist, et pakendikonteineritesse satuks vaid pakend.“