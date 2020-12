PAIde lasteaia tervisetöötaja Mariana Väärtnõu ütles, et sarnane kogumiskampaania oli neil ka eelmisel aastal ning see läks väga edukalt. "Kogusime tõesti küünlaümbriseid suurtes kogustes ning ära ei ütelnud ka nendest, mis kusagilt mujalt toodi," selgitas ta.

Väärtnõu märkis, et kaugeimad küünlaümbriste toojad olid suisa pealinnast. "Inimesed olid teadvustanud, et küünlaümbriseid ei tohiks tavaprügisse visata, kuid kusagile oma elupaiga lähedusse ei osanud nad neid viia. Kusagilt olid nad aga lugenud, et PAIde lasteaia lapsed koguvad küünlaümbriseid ja nii otsustatigi need hoopis meile tuua," meenutas ta mullust toredat seika.