Truckmainti tegevjuht Rainer Hanschmidt ütles, et kõik ehitusele eelnenud toimingud on sujunud ja ka usaldusväärse ehitaja leidmisega polnud muret. «Olime aasta algul ehituse suhtes küll veidi ebakindlad, sest 1,3hektarisel maa-alal tuli teha mõõdistamisi ja geopinnase uuringuid ning leppida ettevõtetega kokku side, vee, elektri, kütte ja muude kommunikatsioonide suhtes. Polnud teada, kuidas kõik läheb ja kaua see aega võtab,» selgitas ta.