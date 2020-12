Tähtajaks saatis oma demosalvestuse 247 noort lauljat Eestist ja Soomest. Selle numbri hulgas on ka kaheksa Järvamaa laulja salvestust. Osaleda soovijaod on kõikidest maakondadest.

„Olin viimased kaks päeva muusika sees ja kontrollisin, kas kõik töötab. Mulle tundub, et demosalvestuste kvaliteet on läinud paremaks. Rõõmustab, et sel aastal on palju uusi juhendajaid oma õpilastega osalemas ja on ka lauljaid, kes omal käel konkursiks valmistuvad, sõnas lauluvõistluse demovooru korraldaja Laine Lehto.