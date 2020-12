Müüja Kalle Kalvik ütles, et varasematel aastatel on ta jõulupuude müüki alustanud kolmanda andvendi ajal, kuid tänavu alustas nädalapäevad varem. „Kuna paljud üritused on ära jäänud ja inimesed veedavavad varasemast rohkem aega kodus, siis võibolla soovivad nad seetõttu juba varem kodu kaunistama hakata,“ sõnas Kalvik.