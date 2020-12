Eilse peoga Kreisi Trahteris pandi tänavusele jalakeerutamisele punkt

Vastavalt valitsuse otsusele peavad kella 22-st kuni 6-ni oma uksed külalistele sulgema toitlustusettevõtted, meelelahutuskohad ja need avalike ürituste toimumiskohad, kus üritusel osalejatele ei ole tagatud statsionaarset istekohta.

Kreisi trahteri omanik Jaanus Heinaste ütles neljapäeval mõni tund pärast valitsuse otsuse avalikustamist, et seni kuni valitsus teda meili teel piirangutest ei teavita, ei hakka ta kohe pidusid ära jätma. „Ega ma ei pea kogu aeg Facebookis olema, et teada saada, mida on valitsus otsustanud,“ sõnas ta.