Paide Teatri stuudio tuleb laupäeval välja oma esimese lavastusega

Esimest aastat stuudiot juhtiva Mariliis Petersoni sõnul mõtlesid noored teatrihuvilised ise loo välja ning kirjutasid sellele stsenaariumi. “Tegemist on lühinäidendiga, mis ennekõike mõeldud lastele, aga ka täiskasvanutel on sellest midagi avastada. See oli noorte endi soov,” rääkis Peterson. “Mängime etendust suures saalis ning ootame kõiki vaatama!”