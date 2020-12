Olukord koroonarindel Järva vallas: Osad vanadekodud suletud, osad avatud

Aravete Hooldekeskus on külastajatele suletud. Koeru Hooldekeskuse külastamine lubatud tervisedeklaratsiooni täitmisel ja kasutades maski. Ahula Pansionaadis voodikesksete klientide külastamine ei ole lubatud, teiste klientide külastamiseks tuleb ette helistada, kohapeal täita tervisedeklaratsioon ja kanda maski.

Järva valla peetavad avalikud saunad on avatud kõigile külastajatele. Raamatukogud on avatud, kehtib maski kandmise kohustus. Haridusasutused on avatud õppetööks, kuid võõrastele suletud.