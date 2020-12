Türi reisijad saavad nautida kiiremat rongisõitu

“Kõige enam ootavad reisijad kiireid ühendusi. Seetõttu on mul hea meel, et järjest enam saame seda tänu tehtud raudtee remonttöödele ka pakkuda. Mõnevõrra lüheneb sõiduaeg nii Tartusse kui ka Narva, ühtlasi toome Tartu liinile veel ühe ekspressrongi mõlemas suunas,” sõnas Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo.

”Oleme igal aastal püüdnud ühe täiendava väljumise Eesti suuremate linnade vahel sõiduplaani lisada. Eelmisel aastal tihenes liiklus Tallinna ja Narva vahel, nüüd siis Tartu suunal, kus on ka kõige enam sõitjaid. Loodame, et see aitab sõitjate arvu jälle kasvatada.”