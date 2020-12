Järvamaa kutsehariduskeskuse neiu kuulutati parimaks laotöötajaks

Laupäeval eetris olnud saates kuulutati parimaks nooreks laotöötajaks on Agnes Klaar Järvamaa kutsehariduskeskusest. Olgu öeldud, et neiu on varem silma paistnud ka koolisisestel logistikute võistlusel, kus ta tänavu jaanuaris oli parim näiteks kaubasaadetiste vastuvõtus.