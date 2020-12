Järva-Jaanis lahvatasid köögist mitmemeetrised leegid

Muuseumipapa ja elupõline pritsumees Tuve Kärner selgitas, et esmalt demonstreeriti, kuidas potis põlemasüttinud rasva kustutati perenaise poolt kõigepealt gaasi kinnikeeramise ja seejärel potile kaane pealepanekuga ehk õigete tegevustega. „Teiseks demonstreeriti, kuidas potis põlemasüttinud rasva kustutati perenaise poolt kõigepealt gaasi kinnikeeramise ja seejärel tulekustutusteki põlevale potile pealepanekuga. Ka see on õige,“ selgitas ta.