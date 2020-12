Kaheksas suurriigis korraldatud Manpoweri uuringust selgus, et kui seni oli töö osas inimeste jaoks ülekaalukalt kõige tähtsam motivatsioonitegur töötasu, siis pärast esimest koroonalainet leidis üheksa inimest kümnest, et kõige tähtsam on töökoha püsimajäämine.