Saksamaa keskosast 118 911 elanikuga Göttingeni linnast pärit Laurids Schraut ütles, et igapäevaelu ei pakkunud kodumaal enam eriti pinget ja ta tundis, et vajab mingit muutust. Ühtlasi taipas ta, et hilisemas elus ei avane tal enam võimalust minna võõrsile vahetusaastale niimoodi nagu kooliajal.