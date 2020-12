FOTO: Riigi Kiinisvara AS

Kunstikonkursi žürii tegi valiku üheksa kavandi hulgast ja valis võitjaks viiest faktuursest õlimaalist koosneva sarja «Küüvits», mille autor on Liisi Örd. FOTO: Riigi Kiinisvara AS

Riigi Kinnisvara AS andis teada, et Järvamaa kutsehariduskeskuse Särevere õppekoha peamaja korrastuse käigus ostetakse sinna 30 000 euro eest kunsti. Samamoodi on varemgi kooli uusehitistesse peale betooni kulutatud raha ka kunstile.