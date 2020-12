Jõuluilu hindajad tulevad peatselt kokku

Taikse külaseltsi juhatuse liige Kristina Gudinas tõdes, et jõulude ajal pole valgust ja sära kunagi liiga palju. Erinevad valguslahendused teevad meeleolu pilkaselt pimedal ajal palju rõõmsamaks. "Just seetõttu tahamegi innustada kõiki inimesi, ettevõtteid ja asutusi, et nad looks tänavusteks jõuludeks erilise jõuluilu lüües oma hooned, hoovid, sõidukid ja kasvõi puuriida särama," lausus ta. Kampaania "Loome jõuluvalguse igasse Järvamaa külla ja linna" kestab 23. novembrist 16. detsembrini.