Eelektrilevi investeeris maakonnakeskusesse enam kui 3 miljonit eurot

„Nägime, et Paide piirkonna klientide varustuskindluses oli vaja teha samm edasi,“ selgitas Elektrilevi elektrivõrgu ehituse üksuse juht Meelis Melder. „Kuna tegu on tiheasustuse piirkonnaga, saime ka linnapildi arengule kaasa aidata. Võtsime 22 kilomeetri ulatuses vähemaks õhuliine ja asendasime need uue võrguskeemi kohaselt maakaabliga. Lisaks demonteerisime suurel hulgal raudbetoonmaste, mille vanus lähenes 40 aastale ning asendasime enam kui kümme alajaama uute ja töökindlamatega. Uued alajaamad on kaugjuhitavad ja võimaldavad rikke korral voolu kiiresti taastada, nii et kliendid ei pruugi voolu kadumist isegi märgata.“