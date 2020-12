Suurest traktorist sai Järvamaal uhke jõuluskulptuur

Kool annab teada, et põllumajandustöötaja, PM-17 õpilased koostöös õpetajate Aivari ja Jaaniga ehtisid jõululiselt ära traktori T-150.

Pühadeajaks põllumajandustehnika kaunistamisest on saamas uus traditsioon. Järva Teataja on varasemalt kirjutanud nii Mäekülas asuva Konekesko kui ka Türile Baltic Agro Machinery hoovil kaunistatud tehnikast. Samuti on viimasel paaril aastal jõulude ajaks muutunud eriliseks Paide Masinatehase sisehoovis olev tehnika.