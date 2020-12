Ühekordne näomask tuleb pärast kandmist visata segaolme sekka

„Kõigepealt, kuna maskikandmine on mõnda aega meie uus reaalsus, soovitame investeerida mitmekordsesse näomaski, mis on nii keskkonnale kui inimese rahakotile soodsaim valik. Kui aga olud sunnivad ühekordset maski kasutama, on olulisim selgitada, kuhu too peale kandmist visata. Selge on see, et mida rohkem maskikandjaid, seda rohkem maskimüüte, mida kummutada tuleb,“ sõnab Keskkonnaministeeriumi asekantsler Kaupo Heinma.